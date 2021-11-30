Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi

AA- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündemdeki gelişmeleri TRT ortak yayınında değerlendiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl sonu büyüme beklentisine ilişkin, "Beklentimiz, 10'u bulacağız. Bizim tahminimiz asgari 10 ama üzerine de çıkabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, "Faiz sebep, enflasyon neticedir. Faizi şu anda düşürüyoruz ve enflasyonun da inşallah düştüğünü hep birlikte göreceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amacımız kısa sürede 11 bin firmamızın toplam tutarı 10 milyar lirayı bulan krediden faydalanmasını sağlayarak, 50 bin yeni istihdamın önünü açmak." dedi.

Erdoğan, "İki önemli destek paketi hazırladık. 50 kişinin altında çalışanı olan firmalarımıza yeni istihdam için 100 bin liraya kadar krediye erişim sağlıyoruz." açıklamasında bulundu.

"Büyümeyi istikrarsız hale getirmelerine müsaade etmeyeceğiz ve biz bu sarmaldan çıkacağız." diye konuşan Erdoğan, "Kur-faiz spekülasyonu ile karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu spekülasyonu ancak biz engelleriz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; 3, 4, 5 ve 6. teşvik bölgelerinde yer alan 58 ilde yatırım yaparak istihdam oluşturacak girişimcilere 7 puana kadar faiz desteği verileceğini bildirdi.

Erdoğan, "Yabancı yatırımcılar için uzun vadeli yatırımların zamanıdır. Türkiye'ye uzun vadeli yatırım yapanlar her zaman kazanmıştır, bundan sonra da kazanacaktır." dedi.

"İhracatta çok iyi konumdayız." diyen Erdoğan, "Şu anda 215-220 milyar dolarlara çıktık, yıl sonuna kadar bu 220'nin üzerine çıkacak. Bunlar Türkiye'nin ihracattaki rekoru." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni ekonomi modeliyle, yüksek faiz verecek sıcak para çekme politikasını elimizin tersiyle itiyoruz. Düşük faizle, üretimi ve ihracatı destekleyeceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, "Artık cari açık verip bu açığı dış borçla finanse eden değil, döviz kazanıp cari fazla veren ekonomi olma hedefiyle hareket ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, finans piyasaları üzerinden ekonomik tehditlere pabuç bırakmaz. Reel ekonomimiz, bu tehditleri tamamen boşa çıkaracak güç ve kabiliyettedir." diye konuştu.

Erdoğan, "Seçim öncesine kadar faizin düştüğünü, kuru tetikleyen yüksek faizin düşüşü sebebiyle kurda da iyileşmenin olduğunu göreceğiz. Buna enflasyon da dahil." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hedef, düşük faizle halkımızı, esnafımızı rahata çıkarmak ve daha çok yatırımı sağlayabilmektir." dedi.

Erdoğan, "Piyasayı bozucu faaliyet gösterenlere ve fiyatlama davranışlarını bozanlara kesinlikle göz açtırmayacağız." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(3600 ek gösterge) Bu konuda kararlılığımız var. Bu kararlılığımızla emeklilerimiz çok huzurlu bir ortama kavuşacak." diye konuştu.