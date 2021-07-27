Büyük otoyol yatırımları turizmi de hareketlendirdi

İstanbul Kamu Özel Sektör İşbirliği Mükemmellik Merkezi Başkanı Eyüp Vural Aydın, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul-İzmir Otoyolu ve Avrasya Tüneli gibi büyük yatırımların turizmi hareketlendirdiğini belirterek, "Şehirlere yeni yollar sayesinde daha kısa mesafede ulaşılmasıyla seyahat edenlerin sayısı da arttı." ifadesini kullandı.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda yol yatırımlarının hız kazandığını, üstün teknolojiyle donatılan yollar sayesinde mesafelerin kısaldığını bildirdi.

Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul-İzmir Otoyolu ve Avrasya Tüneli gibi büyük yatırımların turizmi de hareketlendirdiğini anlatan Aydın, şehirlere yeni yollar sayesinde daha kısa mesafede ulaşılmasıyla seyahat edenlerin sayısının da arttığını vurguladı.

Aydın, büyük yatırımlar sayesinde özellikle Marmara ve Ege bölgelerindeki illere doğru hareketliliğin hız kazandığını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Kamu-özel sektör iş birliği projelerinin temel hedeflerinin başında, makro ekonomiye katkı sağlamak, insan hareketliliği sayesinde yatırım güzergahlarında turizmi canlandırmak ve en önemlisi bölgeler arası geçişkenlikle birlikte yerel kalkınmaya fayda sağlamak bulunuyor. Dünyayı etkisi altına alan salgın sonrasında da doğaya ve deniz kenarlarına olan ilgi artış gösterince söz konusu otoyollarla birlikte doğaya ve denize ulaşım hızlandı. Uzun soluklu kalkınma hedeflerinin çıktılarını önümüzdeki yıllarda daha çok hayatımızda göreceğiz ve altyapı yatırımlarının önemi daha iyi anlaşılacak."

Aydın, kamu-özel sektör iş birliklerinin bugün dünyanın birçok ülkesinde uygulandığının altını çizerek, bunun çok sayıda faydalarının görüldüğünü, özellikle ulaşım konusunda mesafelerin kısalmasının tüm ekonomiye önemli bir katkı sunduğunu bildirdi.

"İstanbul-İzmir Otoyolu iç turizmi hareketlendirdi"

Eyüp Vural Aydın, Silivri'den başlayan ve Sakarya Akyazı'ya kadar uzanan Kuzey Marmara Otoyolu'nun geçtiği Kocaeli ve Sakarya gibi illerde arsa fiyatlarının arttığından bahsederek, Anadolu yakasından Sakarya Akyazı'ya kadar olan mesafenin 1 saat 15 dakikaya kadar düştüğünü anlattı.

Ulaşımın hızlanması sonrası Sakarya ve Kocaeli'de yatırım yapmak isteyenlerin sayısının da arttığını kaydeden Aydın, bölgede arsa ve konut satışlarında artış yaşandığını, Silivri, Marmara Ereğlisi, Selimpaşa gibi noktalarda yazlık sahibi olanların sayısının yükseliş gösterdiğini bildirdi.

Aydın, salgın süresince araçlarıyla seyahat etmeyi tercih eden tatilcilerin ve iş insanlarının sahil bölgelerine gidip dönerken İstanbul-İzmir Otoyolu'nu kullandığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Otoyolun sağladığı güzergah sayesinde güvenli ve daha kısa sürede seyahatlerini gerçekleştirdiler, yazlık mekanlarından çalışma hayatlarına devam ettiler. Yerli turist uçak kullanmadan, turizm bölgelerine rahat bir şekilde ulaşmaya başladı. Osmangazi Köprüsü'nü geçtikten hemen sonra yer alan Bursa, Balıkesir gibi illere günübirlik ziyaretler arttı. Bölgedeki esnaflar, salgın öncesinde insan trafiğinin yol sayesinde artmaya başladığını belirtiyordu. Salgın sonrası eski günlere hızla dönebilmeyi umut ediyoruz."

"İzmir'de iç turizm hareketlendi"

İstanbul Kamu Özel Sektör İşbirliği Mükemmellik Merkezi Başkanı Aydın, İstanbul-İzmir Otoyolu sayesinde İzmir'e giden yerli turist sayısında artış yaşandığını belirterek, İzmir ve çevresinde faaliyet gösteren turizmcilerin bu yolun çok faydasını gördüğünü belirttiğini anlattı.

Otoyolu özellikle kalabalık ailelerin tercih ettiğini kaydeden Aydın, "İzmir çevresinde yerli turistin çok sevdiği Çeşme, Alaçatı, Foça, Kuşadası, Bodrum gibi turizm merkezlerine özellikle İstanbul'dan daha fazla tatilci bekleniyor. İstanbul'un yanı sıra Bursa, Balıkesir gibi bu yol üzerinde yer alan vatandaşlar da İzmir'e daha sık gitmeye başladı. Bu hem turizmi hem de şehirdeki ticaret hayatını besliyor." ifadelerini kullandı.

Aydın, yeni yollar ve köprülerle birlikte İstanbul'da da hafta sonu için alternatif noktalar oluştuğunu, Yavuz Sultan Selim köprüsü manzaralı birçok restoranın artık İstanbullular tarafından keşfedildiğini bildirdi.

Avrasya Tüneli'nin trafiği rahatlatması dışında çok farklı bir etkisinin daha görüldüğünü aktaran Aydın, şu açıklamalarda bulundu:

"Avrasya Tüneli sayesinde İstanbul'da turizmin kalbi konumunda olan Sultanahmet ile Anadolu yakasına olan mesafe 15 dakikaya indi. Anadolu yakasında Göztepe-Kartal hattında milyonlarca liralık yatırımla hayata geçirilen oteller de Avrasya Tüneli sayesinde her yıl milyonlarca turistin geldiği Sultanahmet'e komşu oldu. Anadolu yakasında hizmet veren otellerin yöneticileri, tünelin devreye girmesiyle turist akışının hızlandığını bildiriyor. Çünkü ulaşım çok hızlandı ve kolaylaştı. Ayrıca turistler için Bağdat Caddesi'nde rahatça alışveriş yapma imkanı doğdu."