BTSO, 132 Yıldır Bursa Ekonomisine Yön Veriyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 132 yaşında. Heykel’deki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törene, BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Metin Şenyurt, yönetim kurulu, meclis ve komite üyeleri katıldı. Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tören sonrasında BTSO’nun Kurucusu Osman Fevzi Efendi’nin Emir Sultan Mezarlığı’nda bulunan kabri başında dua okudu.

“VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ”

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Bursa’da ticaret hayatını yapılandırmak ve kent ekonomisini ortak akılla geleceğe taşımak amacıyla 6 Haziran 1889 tarihinde kurulan BTSO’nun 3 farklı yüzyıla uzanan köklü tarihi boyunca kat ettiği mesafeyle; sadece Bursa’nın değil, ülke ekonomimizin kalkınmasında da kilit rol üstlenen örnek bir kurum haline geldiğini söyledi. 2013 yılında devraldıkları hizmet bayrağını daha da ileri taşımak amacıyla kentin ortak aklını harekete geçirdiklerini ifade eden Şener, “Oda olarak, ekonomimizin büyümesi için azimle çalışmaya, firmalarımızın rekabetçiliklerini artırmaya, iş ve yatırım ortamını iyileştirmek adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Olağanüstü şartlara karşın üretimi, yatırımı ve istihdamı korumak adına büyük özveri gösteren tüm üyelerimize de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Oda olarak zorluklar karşısında yılmadan, birlik ve dayanışma ruhuyla hareket ederek 47 bin üyemizin ortak menfaatleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.