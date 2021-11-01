Borsa günün ilk yarısında yükseldi

(AA) - Günün ilk yarısında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 11,01 puan değer kazanarak 1.533,05 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 10,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,25 ve holding endeksi yüzde 0,32 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,18 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,02 ile inşaat oldu.

BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yükselmesine karşın zincir marketlerin hisse fiyatlarındaki düşüşler dikkati çekti.

Analistler, yurt içi piyasalarda ekim başlarından bu yana devam eden pozitif seyrin sürdüğünü ifade etti.

Öğleden sonra ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.550 puanın direnç bölgesi, 1.480 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.