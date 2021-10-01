Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,46 puan ve yüzde 0,53 azalarak 1.398,93 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,75 ve holding endeksi yüzde 0,64 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,23 ile bilişim, en çok kaybettiren yüzde 0,86 ile elektrik oldu.

BIST 100 endeksi, dün küresel pay piyasalarından pozitif ayrıştı ve günü yüzde 1,04 artışla 1.406,39 puandan tamamladı.

Analistler, tedarik zincirindeki sıkıntılar ve enerji arzında yaşanan daralmanın küresel bazda enflasyonist baskıları artıracağı endişesiyle pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 ve 1.370 seviyelerinin destek, 1.420 puanın direnç olarak öne çıktığını bildirdi.