Biden'in açıklamaları doları ateşledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünkü kabine toplantısı sonrasında ekonomi, faiz ve döviz ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından güne hareketli başlayan TL/USD kuru, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden’ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ı ikinci dönem için aday göstereceğini açıklamasının ardından rekor kırdı.

Biden’ın açıklamalarının ardından TL/USD kuru 13,5030 ile tarihi zirveyi gördü. TL/Euro kuru son bir ayın en yüksek seviyesi olan 14,9887 seviyesine çıktı.