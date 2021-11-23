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Biden'in açıklamaları doları ateşledi
Biden’ın açıklamaları sonrası döviz kurunda hareketli saatler yaşandı. Biden’ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ı ikinci dönem için aday göstereceğini açıklamasının ardından dolar rekor kırdı.
Ekonomi 23.11.2021, 15:49 23.11.2021, 17:54
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünkü kabine toplantısı sonrasında ekonomi, faiz ve döviz ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından güne hareketli başlayan TL/USD kuru, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden’ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ı ikinci dönem için aday göstereceğini açıklamasının ardından rekor kırdı.
Biden’ın açıklamalarının ardından TL/USD kuru 13,5030 ile tarihi zirveyi gördü. TL/Euro kuru son bir ayın en yüksek seviyesi olan 14,9887 seviyesine çıktı.
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