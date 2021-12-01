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Benzine 58 kuruş indirim
Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 58 kuruş indirime gidilecek.
Ekonomi 01.12.2021, 20:29
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, başkent Ankara'da ortalama 9,74 liradan satılan benzinin litre fiyatı 9,16 lira olacak.
Benzinin litresi İstanbul'da 9,69 liradan 9,11 liraya, İzmir'de 9,76 liradan 9,18 liraya inecek.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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