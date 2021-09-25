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BDDK'dan Inveo Yatırım Bankası AŞ'nin kurulmasına izin

Ekonomi 25.09.2021, 10:48
BDDK'dan Inveo Yatırım Bankası AŞ'nin kurulmasına izin

AA - Kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Inveo Yatırım Holding AŞ, Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ, Inveo Portföy Yönetimi AŞ, Erhan Topaç ve Onur Topaç tarafından 300 milyon lira kuruluş sermayeli "Inveo Yatırım Bankası AŞ" unvanlı bir yatırım bankası kurulmasına izin verildi.

#BDDK #Inveo Yatırım Bankası #Inveo Yatırım Holding AŞ
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