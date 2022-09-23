Bakan Vahit Kirişci, hayvancılık destek ve karkas alım fiyatlarını açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye genelinde hayvan başına 370 lira olan buzağı desteğini 500 liraya yükselttiklerini, bakanlığın yetiştirici bölgesi olarak belirlediği 22 ilde yetiştiricilere buzağı başına 900 lira ödeme yapacaklarını söyledi. Devlet Su İşleri 24. Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen Tarım Sektör Temsilcileri Toplantısında, tahıl koridorunun dünyaya kattığı önemden bahsetti.

Yapılan tahıl koridoru anlaşmasıyla Türkiye'nin global bir oyuncu konumunu ortaya koyar hale geldiğini ifade eden Kirişci, "Artık tanklar, toplar ve tüfekler bile bazen bazı ürünlerin karşısında diz çöktü. Neyin önünde, gıdanın önünde diz çöktü. Tarımın önünde diz çöktü. Tarım hepsinin önüne geçti." dedi.

Kirişci, ülkede üreticilerin ürettikleri ürünlerden bihaber olan ya da bunu kasti olarak görmezden gelen çevrelerin bulunduğunu, her şeye rağmen salgın süreci de dahil olmak üzere Türkiye'de tarımsal üretimin devam ettiğini vurguladı.

Global oyuncu olmanın gereklerini, tarımda da daha büyük olmanın şartlarını oluşturup buna göre de yol yürünmesi gerektiğini ifade eden Kirişci, şöyle konuştu:

"Bu anlamda bu yıl ki ödeneğimiz 39,2 milyar lira. Bu sadece bizim verdiğimiz tarımsal destekler. Yani Ziraat Bankasının sıfır faizli kredi verdiğini düşünün. Yüzde 80 enflasyon olan bir ülkede sıfır faizli size kredi veriliyor. Bu kredinin sübvansiyonu aynı şekilde bir destek değil midir? Evet destektir. TMO arpa desteği verdi, ekmek yapımı için, un sanayisine sübvansiyonu için buğday verdi. Onlar da onu un yaptı, unu götürdü fırıncıya verdi. Burada da bir sübvansiyon var. Burada da yine TMO’nun yüklendiği bir finansal yük var. Bu yüklerin hepsini bir topladığınızda ciddi manada bir destek vermiş oluyoruz. Bu desteklerin yerinde, anlamlı ve üretici tarafından ciddi manada hissedilebilir olması gerekiyor. Eğer hissedilmiyor ise o zaman biz kendi sistemimizi gözden geçirmemiz gerekiyor. Madem global bir oyuncu olacağız bunları da yerine getirmemiz gerekiyor."