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Bakan Kurum, İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'ne başvuruların 3,5 milyona yaklaştığını duyurdu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'ne 3 milyon 466 bin 250 başvuru yapıldığını bildirdi.

Ekonomi 19.09.2022, 12:29
Bakan Kurum, İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'ne başvuruların 3,5 milyona yaklaştığını duyurdu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, milletin İlk Evim İlk İş Yerim Projelerine inancının tam olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"Projemize başvuranların sayısı 3,5 milyona yaklaştı. Saat 09.00 itibarıyla başvuru sayısı tam olarak 3 milyon 466 bin 250. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu güveni boşa çıkarmayacağız."

#toki #İlk Evim #İlk İş Yerim #çevre #Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
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