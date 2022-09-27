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Bakan Dönmez: Avrupa'nın rüzgarda yeni üretim merkezi haline geleceğiz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Avrupa'nın ve bölgenin rüzgarda yeni üretim ve inovasyon merkezi haline gelmeyi amaçlıyoruz." dedi.
Ekonomi 27.09.2022, 16:03
Bakan Dönmez, "Dünya tedarik zincirinde bir değişim olacaksa, Türkiye sahip olduğu avantajlarla bu alandaki en güvenilir tedarikçilerden biri olacaktır." ifadesini kullandı.
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