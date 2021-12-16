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Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarını değiştirmedi
Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.
Ekonomi 16.12.2021, 16:25
Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) Mart 2022'de sona ereceğini teyit etti.
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