Avrupa'da bugün rekor kıran doğal gaz fiyatları yüzde 32,5 geriledi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik kısıtların gevşemesi, ekonomik toparlanmanın devam etmesi, havaların soğuması ve doğal gaz tüketiminin artması karşısında arzın yetersiz kalması doğal gaz fiyatlarının yükselmesine yol açıyor.

Ekim başında 96 avro seviyesinde bulunan doğal gaz fiyatları, Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören vadeli kontratlarda, 1 megavatsaati 160 avroya kadar çıkarak rekor kırmıştı.

Söz konusu ticaret noktasında doğal gazın fiyatı saat 15.25 itibarıyla rekor seviyesinden yüzde 32,5 azalarak 108 avroya geriledi.