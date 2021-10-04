Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni 6 ayın düşüğünde

Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix'ten yapılan açıklamaya göre, eylülde 19,6 puan olan Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 2,7 puanlık düşüşle 16,9 puana geriledi.

Nisan 2021'den beri en düşük seviyesine inen endekse ilişkin beklenti, 18,6 puana gerilemesi yönündeydi.

Endeksin 5 aydır art arda düşüş göstermesi dikkati çekti.

Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi de 9 puandan 8 puana inerek Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Mevcut Durum Endeksi ise 30,8 puandan 26,3 puana indi.