Ankara'da Gaziantep ve Bursa buluşması

Bursa'dan Gaziantep'e karşılıklı düzenlenen hava yolu uçuş seferleri pandemi ile birlikte durdurulmuştu. Seferlerin yeniden başlatılması için destek girişimlerine başlayan Bursa Gaziantepliler Derneği Başkanı Bilal Şengüloğlu ve yönetim kurulu üyeleri Suat Göçeroğlu ve İbrâhim Gören, TBMM'de Gaziantep ve Bursa Milletvekilleri ile biraraya geldi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Ali Şahin ile birlikte AK Parti Bursa Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Mustafa Esgin, Refik Özen, Muhammet Müfit Aydın, Zafer Işık ve Ahmet Kılıç ile ortak bir görüşme yapan Şengüloglu, "Bursa Gaziantepliler Derneği olarak Bursa Havalimanına katkı koymak ve Bursa-Gaziantep arası ulaşımı kısaltmak için karşılıklı uçak seferlerini önemsiyoruz. BU konuda Gaziantep'te de çalışma yürütülüyor. Hem Bursa'da hem de Gaziantep'de herkes seferlerin yeniden başlatılmasını istiyor. Anadolu Jet isterse koltuk garantisi verebiliriz. Yeter ki seferler yeniden başlasın" dedi.

MİLLETVEKİLLERİ DEVREDE

Bursa ve Gaziantep arası karşılıklı uçak seferlerinin yeniden başlatılması için ortak hareket edeceklerini ifade eden AK Parti Gaziantep ve Bursa Milletvekilleri Ankara'da Ulaştırma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Anadolu Jet nezdinde süreci birlikte takip edeceklerini belirttiler.