Andıç: “İnşaat sektörü S.O.S. veriyor”

Ülkemizdeki konut satışlarıyla kıyasladığımızda Bursa’da konut satışlarındaki gerilemenin kredili satışlardaki azalmadan kaynaklandığını söyleyen Andıç, “Bursa’da 2020 yılında ayda ortalama bin 950 ipotekli konut satılmışken, ipotekli konut satışları Bursa’da Kasım 2020’den bu yana ayda bin adetin altında seyrediyor” şeklinde konuştu.

“KONUT KREDİSİ FAİZ ORANINDA İNDİRİM BEKLİYORUZ”

İnşaat sektörünün etki alanının kendisinden de büyük olduğunu vurgulayan İMSİAD Başkanı Mustafa Andıç açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“2020 yılında inşaat sektörünü ve onun etkilediği tüm sektörleri canlandırmak için 0,64 konut kredi faizi sunulduysa, aynı şartların 2021 yılı için de oluşmuş olduğunu görmemiz, inşaat sektörünün ve ev hayali kuran milyonların destek talebine kayıtsız kalınmaması gerekmektedir. Çünkü inşaat sektöründe 2021 yılında gözlemlediğimiz toparlanma yavaşlıyor. 2020 yılında konut kredisi faiz oranlarının kademeli olarak 0.64’e kadar düşürülmesi ve uygulanması geç kalınmış bir karar olmuştur. Bu nedenle 2021 yılında daha fazla gecikmeksizin konut kredisi faiz oranları düşürülmeli, piyasanın gerçek anlamda canlandırılabilmesi için, artık ikinci el satışlar konut kredisi indiriminden faydalandırılmamalıdır. Çünkü, ikinci el konutlara yapılan konut kredisi indirimi, dövize ve/veya kripto paralara kaçma gibi kredinin amaç dışı kullanımına sebep olmaktadır. Ayrıca düşürülmesini istediğimiz konut kredisi faiz oranları ofis ve ticari gayrimenkul satışlarına da uygulanmalıdır. Yine ilk kez ev, ofis, dükkân veya fabrika alanların tapu harcından muaf tutulmaları ve KDV oranlarında indirim yapılması hem yurttaşlarımıza, hem de sektörümüze fayda sağlayacaktır.”

“İNŞAAT SEKTÖRÜ, SADECE İNŞAAT SEKTÖRÜNÜ İLGİLENDİRMEZ”

Açıklamasını, “İnşaat sektörü, sadece inşaat sektörünü ilgilendirmez. İnşaat sektörünün etki alanı, kendisinden de büyüktür” diyerek sürdüren İMSİAD Başkanı Mustafa Andıç, “Sağladığı istihdam ve oluşturduğu katma değer ile ülkemizin ana sektörlerinden biri olan inşaat sektöründeki değişimler, genel olarak da bir öncü gösterge olarak değerlendirilir. Örneğin gayrimenkul satışları düşünce, sadece inşaat sektörünün satışları düşmez, en başta doğrudan inşaat sektörüne üretim yapan fayans, parke, kapı-pencere, boya, tuğla gibi sanayicilerin, daha sonra da az sayıda yeni ev satılınca mobilyacının, perdecinin, halıcının, beyaz eşya satanın, iç mimarın satışları, ciroları düşer. Bu nedenledir ki, inşaat sektörüne destek, hem ekonomiye hem de ev alma hayali kuran milyonlara destektir” dedi.