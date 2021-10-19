Ambalajcılardan gövde gösterisi

Bu yıl ilk kez hibrit olarak düzenlenecek fuarda Bursa’dan 21 firma yer alacak. İstanbul’daki Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde bu yıl ilk kez hibrit olarak düzenlenecek Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı, katılımcılara fiziksel ortamın yanı sıra Business Connect Programı üzerinden dijital ortamda verimli iş bağlantıları kurma fırsatı sunacak.

