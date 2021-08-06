Altının kilogramı 496 bin liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 496 bin 150 liraya düştü.

Altın piyasasında, en düşük 493 bin 800 lirayı, en yüksek ise 497 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 496 bin 150 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 733 milyon 39 bin 877,82 lira, işlem miktarı ise 1.485,54 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 740 milyon 7 bin 546,00 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessesi, Nil Kıymetli Madenler Ticareti AŞ ve Troy Kıymetli Madenler Ticaret AŞ şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONSÖnceki Kapanış496.500,001.813,50En Düşük493.800,001.792,10En Yüksek497.500,001.802,50Kapanış496.150,001.792,90Ağırlıklı Ortalama496.108,381.800,51Toplam İşlem Hacmi (TL)733.039.877,82Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.485,54Toplam İşlem Adedi31