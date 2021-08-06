Aksaray Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi için 30 bin metrekarelik alan belirlendi

ANKARA (AA) - Aksaray'da 30 bin metrekarelik alan, "Aksaray Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak tespit edildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Aksaray'ın Merkez ilçesi Bahçesaray Mahallesi'ndeki 30 bin metrekarelik alan, "Aksaray Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak belirlendi.