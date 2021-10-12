Son Dakika
Ağustos ayı sanayi üretimi rakamları açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Sanayi üretim endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 5,4, yıllık bazda yüzde 13,8 arttı.
Ekonomi 12.10.2021, 09:57 12.10.2021, 10:12
Buna göre, Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %9,4, imalat sanayi sektörü endeksi %14,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %9,4 arttı.
Sanayi üretimi aylık %5,4 arttı
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %1,7 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %6,3 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,2 azaldı.
12
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Yeni Sayımız
Eko Haber - 1324'ÜNCÜ SAYISI
Ekim 2021
Eko Haber - 1223'ünncü sayısı
Ekim 2021