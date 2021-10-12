Ağustos ayı sanayi üretimi rakamları açıklandı

Buna göre, Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %9,4, imalat sanayi sektörü endeksi %14,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %9,4 arttı.

Sanayi üretimi aylık %5,4 arttı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %1,7 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %6,3 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,2 azaldı.