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Ağustos ayı sanayi üretimi rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Sanayi üretim endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 5,4, yıllık bazda yüzde 13,8 arttı.

Ekonomi 12.10.2021, 09:57 12.10.2021, 10:12
Ağustos ayı sanayi üretimi rakamları açıklandı

  Buna göre, Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %9,4, imalat sanayi sektörü endeksi %14,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %9,4 arttı.

Sanayi üretimi aylık %5,4 arttı
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %1,7 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %6,3 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,2 azaldı.

#Ağustos ayı sanayi üretimi #Türkiye İstatistik Kurumu
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