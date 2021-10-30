30 Ekim 2021 Tarihli Resmi Gazete
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– İstanbul İli, Bağcılar İlçesi Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Trafo Binasının Yapımı Amacıyla Kamulaştırma Bilgileri ve Konumu Belirtilen Taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4718)
–– İstanbul İli, Bakırköy İlçesi Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Trafo Binasının Yapımı Amacıyla Kamulaştırma Bilgileri ve Konumu Belirtilen Taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4719)
–– İstanbul İli, Başakşehir İlçesi Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Trafo Binalarının Yapımı Amacıyla Kamulaştırma Bilgileri ve Konumları Belirtilen Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4720)
–– İstanbul İli, Beylikdüzü İlçesi Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Trafo Binalarının Yapımı Amacıyla Kamulaştırma Bilgileri ve Konumları Belirtilen Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4721)
–– İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Trafo Binalarının Yapımı Amacıyla Kamulaştırma Bilgileri ve Konumları Belirtilen Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4722)
–– İstanbul İli, Çatalca İlçesi Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Trafo Binalarının Yapımı Amacıyla Kamulaştırma Bilgileri ve Konumları Belirtilen Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4723)
–– İstanbul İli, Çatalca İlçesi Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Trafo Binalarının Yapımı Amacıyla Kamulaştırma Bilgileri ve Konumları Belirtilen Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4724)
–– İstanbul İli, Esenler İlçesi Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Trafo Binasının Yapımı Amacıyla Kamulaştırma Bilgileri ve Konumu Belirtilen Taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4725)
–– İstanbul İli, Esenyurt İlçesi Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Trafo Binalarının Yapımı Amacıyla Kamulaştırma Bilgileri ve Konumları Belirtilen Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4726)
–– İstanbul İli, Silivri İlçesi Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Trafo Binalarının Yapımı Amacıyla Kamulaştırma Bilgileri ve Konumları Belirtilen Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4727)
–– “154 kV Göktepe RES TM-Yares Yalova RES TM Enerji İletim Hattı Projesi” Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4728)
–– “154 kV Sapanca TM İrtibatları Projesi” Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması ile 27/7/2020 Tarihli ve 2801 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4729)
–– “154 kV (Yalova TM-Gemlik TM) Brş.N.-Çakıl RES TM Enerji İletim Hattı Projesi” Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4730)
–– “400 kV (Adana-Hunutlu TES) Brş.N.-Misis OSB Enerji İletim Hattı Projesi” Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4731)
–– “Adapazarı Ballıkaya Baraj Gölü Havzası 154-380 kV EİH Deplaseleri Projesi” Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4732)
ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/499, 500, 501, 502, 503)
YÖNETMELİKLER
–– Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kangal Köpeği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞLER
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/48)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/49)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/50)
İLÂN BÖLÜMÜ
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Ekim 2021
Ekim 2021
Ekim 2021
Ekim 2021