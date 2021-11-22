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22 Kasım 2021 Tarihli Resmi Gazete
Ekonomi 22.11.2021, 08:41 22.11.2021, 08:43
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Çukurova Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
–– MEF Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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