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22 Kasım 2021 Tarihli Resmi Gazete

Ekonomi 22.11.2021, 08:41 22.11.2021, 08:43
22 Kasım 2021 Tarihli Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Çukurova Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

–– MEF Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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