"2021 İpek Böceği İhracat Ödülleri" Bursa'da sahiplerini buldu

Uludağ İhracatçı Birliklerinin (UİB) yaptığı açıklamaya göre, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ve Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğince (UHKİB) "2021 İpek Böceği İhracat Ödülleri" töreni gerçekleştirildi.

Törene katılan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, 32 yıldan bu yana sadece tekstil konuştuğunu ancak bundan sonra TİM Başkanı olarak tüm sektörlerle birlikte Türkiye'nin ihracat geleceğine farklı bir imza atacaklarını ifade etti.

Gültepe, tekstil ve hazır giyim sektörünün 30 milyar doların üzerinde ihracat rakamıyla Türkiye'deki farklı sektörlerin başında geldiğine işaret ederek, "Bu iki sektör, başarılı çalışmalarıyla olduğu kadar ortak strateji ve proje üretme becerisiyle de tüm sektör paydaşlarına öncülük ediyor. Sahiplenmiş olduğumuz dinamizm ve motivasyonumuza sahip çıkarak başarılarımızı hep daha ileriye taşımaya gayret göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.

Bursa'nın hem hazır giyim hem de tekstil sektöründe en önemli şehirlerin başında geldiğine değinen Gültepe, "Dış ticaret fazlası vererek büyük bir başarı gösteren Bursa'nın Türkiye ihracatında ayrı bir yeri var. İstanbul'a bu kadar yakın bir senkronizasyonda, mesafelerin kısaldığı bir ortamda hep birlikte çok daha başarılı işlere imza atacağız." açıklamasında bulundu.

UHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir de 2021 yılında yüzde 32 artışla 1 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşan UHKİB'in tüm zamanların rekorunu kırdığını kaydetti.

Bu ihracat artışının AR-GE, inovasyon, marka ve moda konusundaki yapılan yatırımların bir sonucu olduğunu vurgulayan Gündemir, "Önümüzdeki yıllarda Türkiye için tekstilde ve konfeksiyonda büyük fırsatlar var. Bu durumu fırsata çevirmek için tasarıma ve üretimde dijitalleşmeye önem vermemiz gerekiyor. Son dönemde özellikle sektörün Endüstri 4.0'a entegre olması firmalarımızın uluslararası alandaki rekabetçiliğine katkı sağlayacak, pazardan aldığı payı artıracak ve dünyayla uyumunu daha kolay sağlayacak." ifadelerini kullandı.

UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin ise birlik olarak 2022 yılında da Türk tekstiline katkı sağlamayı sürdürdüklerini belirterek, "Yeşil üretim ve sürdürülebilirlik konularında farkındalık oluşturacak projelere öncelik veriyoruz. TechXtile Platformu, Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması ve Ur-Ge projelerimizle teknoloji ve yenilikçi metotların üretime dahil edilmesi, inovatif ürünlerin tasarlanması, üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi ve sonuçta tekstil ihracatında katma değerin artırılması için çabalarımızı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"2021 İpek Böceği İhracat Ödülleri"nde tekstil sektöründen 148, hazır giyim ve konfeksiyon sektöründen 58 olmak üzere toplamda 206 firma ödül almaya hak kazandı.

Tekstil sektöründe Yeşim Satış Mağazaları ve Tekstil Fabrikaları AŞ. ilk sırayı alırken Fistaş Dış Ticaret Pazarlama A.Ş ile Zorlu Dış Ticaret AŞ en başarılı firmalar oldu.

Hazır giyim ve konfeksiyon alanında da Yeşim Satış Mağazaları ve Tekstil Fabrikaları AŞ, EDT Dış Ticaret AŞ ve Öz Tekstil Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. en fazla ihracatı gerçekleştirerek ilk üç sırayı paylaştı.

UTİB tekstil sektöründe en çok ihracat yapan ilk 3 firmayı platin, 13 firmayı altın, 25 firmayı gümüş, 26 firmayı da bronz ihracat başarı ödülüyle ödüllendirirken 81 firmaya da başarılı çalışmalarından dolayı "İhracata Katkı Sertifikası" verdi.

UHKİB ise hazır giyim ve konfeksiyon sektöründen en çok ihracat yapan ilk 3 firmaya platin, 11 firmaya altın, 19 firmaya gümüş, 23 firmaya da bronz ihracat ödülü verdi.

Törene, UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Fikret Kileci, birliklerin yönetim kurulu başkanları, üyeleri ve firma temsilcileri katıldı.