10 milyar dolarlık sektör buluşuyor

33 yıldır kesintisiz düzenlenen Türkiye’nin ilk Güzellik ve Bakım Fuarı bu sene 9-12 Eylül tarihleri arasında kapılarını açmaya hazırlanıyor. Yıllardır güzellik sektörünü bir araya getiren Güzellik ve Bakım İstanbul Fuarı’nda yine en son güzellik trendleri, gelişmiş teknolojiler ve sektörün öncüsü Almanya, Fransa, İrlanda, ABD, İngiltere ve Güney Kore’den markaların yeni ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Fuar ile ilgili değerlendirmelerde bulunan TG Expo'nun Proje Direktörü Gökhan Büyükataman “Dünyada 10 milyar dolarlık bir pazar olan medikal estetiğin Türkiye’deki pazar payı 100 milyon dolar ve her sene yüzde 10 büyüyor. Bununla birlikte uygulama sayısı bakımından Avrupa 1’incisi ve Dünya 5’incisi olan ülkemizde kadınlarımız yıllık 400 bin TL’lik harcama yaparak medikal estetik alanının gelişimine ivme kazandırıyor. Biz de bunun bilinciyle hareket ettik ve fuarımızda günümüzün yükselen değeri medikal estetik alanında da ziyaretçilerimize güçlü bir içerik hazırladık.” dedi.

Türkiye’de güzellik sektörünün en önemli platformu olan Güzellik ve Bakım Fuarı, 200’den fazla katılımcı, 600’den fazla marka, 4 bini yabancı olamak üzere 30 ülkeden yaklaşık 30 bin profesyonel ziyaretçi ve satın almacıyı buluşturacak. B2B Alım Heyeti Programı kapsamında katılımcılar hedef ülkelerden gelen uluslararası satın alma heyetleri ile ikili iş görüşmesi yapma fırsatı bulacak. Başta Bağımsız Devletler Topluluğu, Balkan Ülkeleri, Kuzey Afrika, Kıbrıs, Orta Doğu ve Körfez Ülkeleri’nden olmak üzere sektör profesyonelleri bir araya gelecek.

YENİ ÜRÜN VE YENİ TEKNOLOJİLERİN BULUŞMA NOKTASI

Yerli ve uluslararası birçok profesyonel kozmetik markasının buluşacağı ve yeni teknolojilerin sergileneceği Güzellik ve Bakım İstanbul Fuarı’nda dünya devi markaların yanı sıra yerli ve milli üretim güzellik cihazları da görücüye çıkacak. Ayrıca, saç, spa, wellness ve fitness ile ilgili en gelişmiş cihaz, teknoloji, ekipman ve yöntemlerin dört gün boyunca sergileneceği fuar, alanında uzman, yerli ve yabancı doktorları, plastik cerrahları, estetik ve güzellik uzmanlarını, dermatologları, kuaförleri, makyaj sanatçıları ve diğer sektör profesyonellerini de ağırlayacak.

FUAR BOYUNCA ETKİNLİKLER DE DEVAM EDECEK

Dört gün boyunca devam edecek fuarda birçok etkinlik de düzenlenecek. Fuarla eş zamanlı olarak kategorize edilmiş etkinlik programında 37 oturum, 35 konuşmacı ve 5 workshop gerçekleşecek. Fuar boyunca sektör profesyonelleri dünyadaki güzellik trendlerini, yeni ürünleri, yöntemlerini anlatacak. Ayrıca katılımcılara bazı uygulamaları deneyimleme fırsatı da sunulacak.

Ameliyatsız gençleşmenin ve yaşlanmayı engellemenin yöntemlerinin anlatıldığı, “Anti-Aging Academy”, güzellik içten gelir diyerek besinlerin cilt kalitesine etkisinin ele alındığı “All in Wellness”, saç, topuz ve makyaj şovlarından, saç kesimi ve renklendirmeye, türban tasarım şovlarından microblading’e kadar en renkli şovlarla “Beauty on the Stage”, işletme yönetimi ve tüm tanıtım faaliyetlerinin profesyonellerce ele alınacağı “Beauty Management”, ünlü dermotologlarla “Skin Care in the Spotlight”, alanında uzman kişilerden sınırlı sayıda katılımcıya uygulamalı eğitimlerin verileceği “Beauty Workshop” oturumları ve daha fazlası Güzellik ve Bakım İstanbul fuarında olacak. Ayrıca ziyaretçilere bazı uygulamaları deneyimleme fırsatı da sunulacak.