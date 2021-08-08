08 Ağustos 2021 Tarihli Resmî Gazete
08 Ağustos 2021 Tarihli ve 31562 Sayılı Resmî Gazete yayınlandı.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Ankara Üniversitesi Nadir Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Klinik Araştırmalar Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞLER
–– 2021 Yılı Haziran Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
–– 2021 Yılı Haziran Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
–– 2021 Yılı Haziran Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri