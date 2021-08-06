06 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4339)

–– Ekli Kroki ve Listede Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın “Aksaray Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi” Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4340)

–– Mersin İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan ve Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen “Otluca DM-Çatak KÖK Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Söz Konusu Güzergâha İsabet Eden Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4341)

–– Konya İli, Beyşehir İlçesi, Hacıarmağan Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların, İlçede Yapımı Planlanan Millet Bahçesi Projesinin Hayata Geçirilmesi Amacıyla Beyşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4342)

–– “154 kV Palandöken Trafo Merkezi Projesi” Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4343)

–– “420 kV Karasu Seri Kapasitör Merkezi Projesi” Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4344)

–– Konya İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan ve Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen “Mevcut Sulama Hatları İrtibatı Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Söz Konusu Güzergâha İsabet Eden Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4345)

–– Halkalı-Çerkezköy Yüksek Standartlı Demiryolu Projesinin Belirlenen İş Programına ve Taahhüt Edilen Sürelere Uygun Şekilde Tamamlanması ve Dış Kaynaklı Kredi Temininde Aksama Yaşanmaması Amacıyla, Proje Kapsamında İhtiyaç Duyulan Bazı Taşınmazlar ile Muhdesatın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü) Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4346)

–– Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesinin Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4347)

–– Kayseri İlinde Yapılacak Olan Lityum-İyon Batarya Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4348)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404)

YÖNETMELİK

–– Jandarma Genel Komutanlığı Vardiya Yatakhaneleri, Gazinolar, Sosyal Tesisler ve Eğitim Merkezleri Yönetmeliği

GENELGE

–– Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu ile İlgili 2021/17 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

TEBLİĞLER

–– İşkolu Tespit Kararları (No: 2021/116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133)

–– Işık Kaynaklarının ve Ayrı Kontrol Donanımlarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/2020/AB) (SGM:2021/11)

–– Işık Kaynaklarının Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (2019/2015/AB) (SGM:2021/12)

–– İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021/6)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 13/4/2021 Tarihli ve 2017/13194 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 13/4/2021 Tarihli ve 2017/20159 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri