Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat kapasitesiyle ülkemizin lokomotif şehirlerinin başında gelen Bursa, aynı zamanda, özel sektörün dinamizmini yansıtan sanayici ve iş insanları dernekleriyle de tüm Türkiye’ye rol model oluyor.

TÜSİAD’ın ardından Anadolu’nun ilk SİAD’ı olan Bursa Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (BUSİAD) kuruluşuna ev sahipliği yapan Bursa, bugün güçlü iş dünyası kuruluşlarıyla da diğer şehirlere örnek oluyor.

Bursa’nın ekonomi gazetesi EKOhaber’in, üyelerine ve ekonomiye yönelik birbirinden başarılı projeler gerçekleştiren Bursa’nın SİAD’larının ele alındığı, “BURSA SİAD’LARI” özel ilavesi yayınlandı.

Kentin ekonomik yaşamında önemli rol üstlenen iş dünyası sivil toplum kuruluşlarının kuruluş amaçları, yaptıkları çalışmalar ve hedeflerine ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı özel ilave EKOhaber okuyucularıyla buluştu.

Şehir ekonomisine değer katan iş dünyası sivil toplum kuruluşlarının geçmişten bugüne olan yolculuğunu, faaliyetlerini ve gelecek vizyonlarını detaylı bir şekilde “Bursa SİAD’ları” özel ilavesinden takip edebilirsiniz.

Bursa'nın SİAD'ları özel ekine ulaşmak için tıklayabilirsiniz...

http://www.ekohaber.com.tr/foto-galeri/bursa-siadlari-ozel-eki