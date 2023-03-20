Merkez bankalarından dolar takviyesi

FED ve 5 büyük merkez bankasından ya­pılan ortak açıklamada, var olan ABD doları swap hattı düzenlemeleri aracılığıyla likiditeyi artırmak için koordineli bir adım atıldığı duyuruldu.

Açıklamada, ABD doları fonlamasını sağla­mada swap hatlarının etkinliğini artırmak için halihazırda dolar işlemleri sunan merkez bankalarının 7 gün vadeli işlemlerinin sıklı­ğını haftalıktan günlüğe çıkarma konusunda anlaştığı bildirildi.

Günlük operasyonların başlayacağı belirti­len açıklamada, en az nisan ayı sonuna kadar devam edeceği aktarıldı.

Açıklamada, merkez bankalarının arasın­daki swap hatları ağının, küresel fonlama pi­yasalarındaki baskıları hafifletmek için önemli bir likidite desteği işlevi gördüğü ve böylece bu tür baskıların hanehalkı ve işlet­melere yönelik kredi arzının üzerindeki etki­leri hafifletmeye yardımcı olduğu kayde­dildi.

Büyük merkez bankalarının likiditeyi artır­maya yönelik attığı adım, İsviçre’nin en büyük bankası UBS’in kriz yaşayan Credit Suisse’i satın alacağını açıklamasının ardın­dan geldi.

Söz konusu adım, ABD ve Avrupa’da finan­sal sistemdeki son gelişmelere ilişkin endişe­lerin derinleştiği şeklinde yorumlandı.