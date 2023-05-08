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IMF’den korumacılık uyarısı
Dünya 08.05.2023, 22:00
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, “Küresel gerilimler ve kıt kaynaklar” temasıyla düzenlenen 2023 Brüksel Ekonomik Forumu’nda konuştu.
Uzun yıllar boyunca artan küresel entegrasyonun ardından son dönemde rakip ekonomik bloklara bölünme riskinin arttığını anlatan Georgieva, bunun herkes için kötü bir senaryo olduğuna işaret etti.
Georgieva, küresel ekonomik büyümenin orta ve uzun vadede zayıf seyrettiğini, merkez bankalarının önceliğinin ise büyüme yerine enflasyonu kontrol altında tutmak olduğunu anımsattı.
Georgieva, küresel ekonominin durumuna ilişkin, “Güçlü toparlanmaya yönelik en acil adımlardan biri yeni bir korumacılık biçiminin cazibesinden kaçınmaktır” ifadesini kullandı.
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