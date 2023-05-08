IMF’den korumacılık uyarısı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, “Kü­resel gerilimler ve kıt kay­naklar” temasıyla düzenlenen 2023 Brüksel Ekonomik Foru­mu’nda konuştu.

Uzun yıllar bo­yunca artan kü­resel entegrasyonun ardından son dönemde rakip ekonomik blok­lara bölünme ris­kinin arttığını anlatan Georgieva, bunun herkes için kötü bir senaryo olduğuna işa­ret etti.

Georgieva, küresel eko­nomik büyümenin orta ve uzun vadede zayıf sey­rettiğini, merkez bankala­rının önceliğinin ise büyüme yerine enflas­yonu kontrol al­tında tutmak olduğunu anım­sattı.

Georgieva, küresel ekono­minin duru­muna ilişkin, “Güçlü topar­lanmaya yöne­lik en acil adımlardan biri yeni bir korumacılık biçiminin cazibesinden kaçınmak­tır” ifadesini kullandı.