IMF enflasyonla mücadeleye odaklanacak

IMF Başkanı Krista­lina Georgieva, Du­bai’de düzenlenen 7. Arap Mali Forumu’nda yaptığı konuşmada 2023’te enflasyonla mü­cadeleye öncelik vere­ceklerini belirterek, kü­resel büyümede düşüş beklediklerini dile ge­tirdi. Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kris­talina Georgieva, bü­yüme rakamlarında dü­şüş beklediklerini belirterek, 2023 yılında da enflasyonla mücade­leye öncelik verileceğini açıkladı. Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Du­bai şehrinde düzenle­nen 7. Arap Mali Foru­mu’nda konuşan Georgieva, “Küresel bü­yüme geçen yıl yüzde 3,4 oranında gerçek­leşti” dedi. Dünya ça­pında büyüme rakamla­rında düşüş bekledikle­rini kaydeden Geor­gieva, “Büyüme rakamlarının bu yıl yüzde 2,9 ve gelecek yıl yüzde 3,1 olmasını bek­liyoruz” diye konuştu.

Georgieva, “İki hafta önce açıkladığımız son tahmin, ekim ayına göre daha iyi olsa da bü­yüme rakamlarında dü­şüş bekleniyor. 2023’te enflasyonla mücade­leye öncelik verilmeye devam edilecek” ifade­lerini kullandı.

Küresel enflasyon ora­nında düşüş bekledikle­rini söyleyen Georgieva, “2022’de yüzde 8,8 ora­nındaki enflasyonun bu yıl yüzde 6,6’ya düşme­sini ve 2024’te yüzde 4,3 olmasını öngörüyoruz” şeklinde konuştu.