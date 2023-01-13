IMF bu yıl sonunda dünya ekonomisinde düzelme bekliyor

Georgieva, düzenlediği basın toplantısında, küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Küresel büyümedeki son düşüşlerin sona ermek üzere olabileceğini belirten Georgieva, ekonomik büyümenin gelecek yıl hızlanabileceği konusundaki iyimserliğini dile getirdi.

Georgieva, dünya ekonomisi üzerindeki fırtına bulutlarının yakında dağılabileceğine işaret ederek, "Dipten çıktığımızı düşünüyoruz." dedi.

IMF'nin 2023 için yüzde 2,7'lik büyüme tahminini düşürmesini beklenmediğini belirten Georgieva, "2023'ün sonuna doğru, umarız 2024'te daha yüksek bir büyüme yoluna doğru trendin tersine döndüğünü göreceğiz." ifadesini kullandı.

Georgieva, yine de zor bir yıl olacağına ve küresel ekonominin kırılgan olmaya devam ettiğine işaret ederek, enflasyonun inatçı şekilde yüksek kalmaya devam ettiğini ve hayat pahalılığı krizinin bitmediğini aktardı.