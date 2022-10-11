IMF, 2022 yılı büyüme tahminini Türkiye için yükseltti

IMF, Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme beklentisini ise yüzde 4'ten yüzde 5'e çıkardı.

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun ekim sayısını "Geçim Kriziyle Mücadele" başlığıyla yayımladı.

.Raporda, "Küresel ekonominin gelecekteki sağlığı, kritik olarak para politikasının başarılı bir şekilde ayarlanmasına, Ukrayna'daki savaşın seyrine ve Çin'deki gibi salgınla ilgili arz yönlü daha fazla aksama olasılığına bağlı." denildi.

Dünya ekonomisinin geçen yıl yüzde 6 büyüdüğü anımsatılan raporda, küresel ekonominin bu yıl yüzde 3,2 ve gelecek yıl yüzde 2,7 büyümesinin beklendiği bildirildi.

IMF, temmuz ayında yayımladığı raporda, küresel ekonominin 2022'de yüzde 3,2 ve 2023'te yüzde 2,9 büyüyeceğini öngörmüştü.

Dünya ekonomisinin yaklaşık üçte birinin art arda iki çeyrek negatif büyüme ile karşı karşıya olduğu belirtilen raporda, küresel enflasyonun ise 2021'deki yüzde 4,7 seviyesinden 2022'de yüzde 8,8'e yükseleceği, 2023'te yüzde 6,5'e ve 2024'te yüzde 4,1'e gerileyeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

IMF'nin raporunda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 5 ve gelecek yıl yüzde 3 büyüyeceği tahmininde bulundu.

IMF'nin temmuz ayında yayımladığı raporda, Türkiye ekonomisinin 2022'de yüzde 4 ve 2023'te yüzde 3,5 büyüyeceği öngörülmüştü.

Raporda, Türkiye için 2022 yıllık enflasyon beklentisi yüzde 73,1 olurken, enflasyonun 2023'te yüzde 51,2'ye gerileyeceği tahmin edildi.

Bu yılın ilk yarısında daralma gösteren ABD ekonomisinin 2022 yılına ilişkin büyüme beklentisi yüzde 2,3'ten yüzde 1,6'ya indirildi. Ülke ekonomisinin 2023 yılı büyüme tahmini ise yüzde 1 olarak korundu.

Avro Bölgesi ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 2,6'dan yüzde 3,1'e yükseltilirken, 2023 yılı tahmini yüzde 1,2'den yüzde 0,5'e düşürüldü.

Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden Almanya'nın 2022 yılı büyüme tahmini yüzde 1,2'den yüzde 1,5'e, Fransa'nın yüzde 2,3'ten yüzde 2,5'e, İtalya'nın yüzde 3'ten yüzde 3,2'ye ve İspanya'nın yüzde 4'ten yüzde 4,3'e çıkarıldı.

Almanya ve İtalya ekonomilerinin gelecek yıl ise sırasıyla yüzde 0,3 ve yüzde 0,2 daralacağı tahmin edilirken, gelecek yıla ilişkin büyüme beklentileri Fransa için yüzde 1'den yüzde 0,7'ye ve İspanya için yüzde 2'den 1,2'ye düşürüldü.

İngiltere'nin 2022 yılı büyüme tahmini yüzde 3,2'den yüzde 3,6'ya yükseltilirken, 2023 beklentisi yüzde 0,5'ten yüzde 0,3'e çekildi.

Yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülke ekonomileri grubunda ise Çin'in bu yıla ilişkin ekonomik büyüme beklentisi yüzde 3,3'ten yüzde 3,2'ye indirildi. Çin ekonomisinin 2023 yılı büyüme tahmini de yüzde 4,6'dan yüzde 4,4'e çekildi.

Hindistan ekonomisinin bu yıla dair büyüme beklentisi yüzde 7,4'ten yüzde 6,8'e düşürülürken, gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 6,1 olarak sabit bırakıldı.

Rusya ekonomisinin ise bu yıl yüzde 3,4 ve gelecek yıl yüzde 2,3 küçüleceği tahmin edildi. IMF, temmuz ayındaki tahminlerinde Rusya ekonomisinin 2022'de yüzde 6 ve 2023'te yüzde 3,5 daralacağını öngörmüştü.