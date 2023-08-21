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Fitch’ten enflasyon ve faiz uyarısı
Dünya 21.08.2023, 22:05
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, enflasyon ve faiz oranlarının küresel kredi için en önemli izleme kalemi olmaya devam ettiğini bildirdi.
Fitch Ratings, yılın ilk yarısına yönelik yayımladığı risk raporuna ilişkin açıklama yaptı.
Yılın ikinci çeyreğinde ABD ve Avro Bölgesi’nde manşet enflasyondaki düşüşe işaret edilen açıklamada, buna rağmen çekirdek enflasyonun yapışkan olmaya devam ettiği ve merkez bankası hedeflerinin oldukça üzerinde seyrettiği vurgulandı.
Açıklamada, makro göstergelerin yılbaşından bu yana iyileştiği ancak daha sıkı borç verme koşulları ve “şahin” merkez bankası politikasının döngüsel bir yavaşlama görünümünü vurguladığı aktarıldı.
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