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Fitch’ten enflasyon ve faiz uyarısı

Dünya 21.08.2023, 22:05
Fitch’ten enflasyon ve faiz uyarısı

Uluslararası derece­lendirme kuru­luşu Fitch Ratings, enflas­yon ve faiz oranlarının küresel kredi için en önemli izleme kalemi ol­maya devam ettiğini bil­dirdi.

Fitch Ratings, yılın ilk yarısına yönelik yayımla­dığı risk raporuna ilişkin açıklama yaptı.

Yılın ikinci çeyreğinde ABD ve Avro Bölgesi’nde manşet enflasyondaki dü­şüşe işaret edilen açıkla­mada, buna rağmen çekir­dek enflasyonun yapışkan olmaya devam ettiği ve merkez bankası hedefleri­nin oldukça üzerinde sey­rettiği vurgulandı.

Açıklamada, makro gös­tergelerin yılbaşından bu yana iyileştiği ancak daha sıkı borç verme koşulları ve “şahin” merkez bankası politikasının döngüsel bir yavaşlama görünümünü vurguladığı aktarıldı.

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