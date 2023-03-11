Fitch, küresel ekonomiye ilişkin 2023 büyüme tahminini yükseltti

Fitch, Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nun mart sayısını yayımladı.

Raporda, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana Fitch'in ilk kez küresel büyüme tahminini yükselttiğine dikkat çekilerek söz konusu yükselişin Çin'in Kovid-19 kısıtlamaları sonrası yeniden açılması, Avrupa doğal gaz krizinin rahatlaması ve ABD'de tüketici talebindeki dayanıklılığı yansıttığı belirtildi.

Aralık raporunda yüzde 1,4 olan küresel ekonomik büyüme tahmininin yüzde 2'ye çıktığı kaydedilen raporda, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz oranlarındaki hızlı artışların gecikmeli etkisiyle 2024 için büyüme beklentilerinin yüzde 2,7'den yüzde 2,4'e düştüğü ifade edildi.

Raporda, Çin'in yıl başındaki Kovid-19 kısıtlamalarını kaldırmasını, iş anketlerindeki hızlı iyileşmelerin izlediğine işaret edilerek, 2022'de kısıtlamalar nedeniyle düşen temas yoğun tüketici harcamalarının hızla toparlandığı ancak emlak sektörünün zayıf kalmaya devam ettiği ve ihracatın yavaşladığı vurgulandı.