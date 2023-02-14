FED’in faiz oranları beklenenden daha uzun süre yüksek kalabilir
ABD Merkez Bankası (FED) Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, FED’in enflasyonu düşürmesinin “uzun bir mücadele” olabileceğini, faiz oranlarının beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceğini ifade etti.
Waller, Arkansas Eyalet Üniversitesinde yaptığı konuşmada, ABD ekonomisinin enflasyonu kontrol altına almak için gerekli olan yüksek faiz oranlarına şimdiye kadar iyi uyum sağladığını ifade etti.
Enflasyonun oldukça yüksek kalmaya devam ettiğini belirten Waller, bu nedenle yapılması gereken daha çok şey olduğunu kaydetti.
Waller, “Ekonomik faaliyetin 2022’de yavaşlamasına rağmen Fed’in 2023’te faaliyeti daha da yavaşlatması için bir süre para politikasındaki sıkı duruşunu sürdürmesi gerekeceğini düşünüyorum” ifadesini kullandı.
Waller, “Faiz oranlarının şu anda bazılarının beklediğinden daha uzun süre yüksek olacağı uzun bir mücadele olabilir” ifadesini kullandı.