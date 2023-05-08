FED faizi 16 yılın zirvesine çıkardı

ABD Merkez Bankası (FED), politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan 5 – 5,25 aralığına yükseltti.

FED’den yapılan açıklamada gelen bil­gilerin yakından izleneceği ve para poli­tikası üzerindeki etkilerinin değerlendirileceği vurgulanan açıkla­mada, enflasyonu zaman içinde yüzde 2’ye döndürmek için ek politika sıkılaş­tırmasının ne ölçüde uygun olabilece­ğini belirlerken, para politikasındaki kümülatif sıkılaştırma, para politikası­nın iktisadi faaliyet ve enflasyona etkile­rindeki gecikmeler ile ekonomik ve finansal gelişmelerin dikkate alınacağı kaydedildi.

FED Başkanı Jerome Powell ise düzen­lediği basın toplantısında, faiz artırımla­rının durdurulması yönünde bir karar almadıklarını belirterek, “Daha fazla para politikası kısıtlaması gerekirse daha fazlasını yapmaya hazırız” mesa­jını verdi.