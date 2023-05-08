FED faizi 16 yılın zirvesine çıkardı
ABD Merkez Bankası (FED), politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan 5 – 5,25 aralığına yükseltti.
FED’den yapılan açıklamada gelen bilgilerin yakından izleneceği ve para politikası üzerindeki etkilerinin değerlendirileceği vurgulanan açıklamada, enflasyonu zaman içinde yüzde 2’ye döndürmek için ek politika sıkılaştırmasının ne ölçüde uygun olabileceğini belirlerken, para politikasındaki kümülatif sıkılaştırma, para politikasının iktisadi faaliyet ve enflasyona etkilerindeki gecikmeler ile ekonomik ve finansal gelişmelerin dikkate alınacağı kaydedildi.
FED Başkanı Jerome Powell ise düzenlediği basın toplantısında, faiz artırımlarının durdurulması yönünde bir karar almadıklarını belirterek, “Daha fazla para politikası kısıtlaması gerekirse daha fazlasını yapmaya hazırız” mesajını verdi.