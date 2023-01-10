Enerjisa'nın en büyük finansmanı EBRD oldu

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) bugüne kadar elektrikli araç şarj istasyonu ve dağıtık enerji üretimi alanındaki en büyük finansmanını Enerjisa Enerji'ye sağladı. Banka ve şirket, yaklaşık 2 milyar lira (110 milyon dolar) finansman anlaşmasına imza attı.

EBRD'nin Londra'daki merkezinde yapılan imza töreninde, EBRD Sürdürülebilir Altyapı Grubu Direktörü Nandita Parshad ve Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Murat Pınar, finansmana ilişkin anlaşmayı imzaladı.

İmza töreni sonrasında AA muhabirine açıklama yapan Parshad, söz konusu finansmanın bankanın faaliyet gösterdiği ülkelerde bugüne kadar elektrikli araç şarj istasyonu ve dağıtık enerji üretimi alanında sağladığı en büyük finansman olduğunu ifade etti.

Parshad şunları söyledi:

"Sadece büyüklüğü açısından değil, şu an için görece yeni ama gelecekte çok kritik bir sektör olacak elektrikli araç altyapısı alanında olduğu için de bu finansmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum çünkü, ulaşımın da yeşile dönmesine katkıda bulunacak. EBRD olarak Türkiye'de çok sayıda temiz enerji projesine finansman sağladık ama elektrikli araç şarj altyapısı EBRD'nin operasyonlarını bir ileri seviyeye taşımış oldu."

EBRD'nin Türkiye'deki projelere sağladığı yıllık finansmanın 1,5 milyar avro seviyesinde olduğunu aktaran Parshad, "Bunun yaklaşık yüzde 8'ine denk gelen 110 milyon dolarlık finansman, bir ülkede bir yılda ve tek bir işlemde sağlandı. Bizim de bu projeden çok şey öğreneceğimizi düşünüyorum." dedi.