Emtia piyasasında sert düşüşler

Geçen hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı açıklamalarla bazı emtia gruplarında pozitif bir seyir görülmüştü.

Fed, hafta içindeki toplantıda, politika faizini 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseltmişti. Banka'nın politika metninde Komite'nin para politikasının enflasyonu yüzde 2'ye çekecek kadar kısıtlayıcı bir duruş sergilemesi için faiz oranında "devam eden" artışların uygun olacağının öngörüldüğü belirtildi. Politika metninin "şahin" bulunmasına karşın Powell'ın açıklamalarıyla piyasalarda risk iştahının arttığı görüldü.

Powell, ilk defa dezenflasyonist sürecin başladığını söylerken, şimdiye kadarki hızlı sıkılaşmanın tam etkilerinin henüz hissedilmediğini dile getirmişti.

Powell'ın açıklamalarına karşın Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası'nın da (BoE) sıkılaşmanın devam edeceğine ilişkin yönlendirmeleri emtia piyasasını baskıladı.

BoE, politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 4,0'e çıkardığını duyurdu. Böylece İngiltere'de politika faizi, Ekim 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıkartılmış oldu. ECB de 3 temel politika faizini 50 baz puan artırarak 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıkardı.

ECB karar metninde, enflasyonun yüzde 2 olan orta vadeli hedefe dönmesini sağlamak için faiz oranlarının kademeli ve ciddi şekilde artırmaya devam edileceğine vurgu yapılarak, "Banka Yönetim Konseyi, martta yapılacak para politikası toplantısında faizi 50 baz puan daha artırmaya niyetli." denildi.

ECB Başkanı Christine Lagarde, enflasyona karşı ECB'nin faizleri istikrarlı bir şekilde artırma patikasına devam edeceğini belirterek, "Henüz işimizin bitmediğini biliyoruz." dedi.