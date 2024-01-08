Emtia piyasasında Fed'e ilişkin belirsizlikler satış baskısına neden oldu

Fed'in, faizleri beklenenden daha geç indireceğine yönelik endişelerin artması geçen hafta emtia piyasasının yönü üzerinde belirleyici oldu.

Analistler, bankanın faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin emtia fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirterek, bunun da emtia piyasasında satış baskısına neden olduğunu dile getirdi.

ABD'de açıklanan verilerin, iş gücü piyasasının gücünü koruduğuna işaret etmesinin ardından, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in mart toplantısında faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 85'ten yüzde 62'ye geriledi.

Öte yandan, geçen hafta başında açıklanan Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) geçen yılın son toplantısına ait tutanakları, banka yetkililerinin, politika faizinin zirvede veya zirveye yakın olduğunu ve 2024'te faiz indirimlerine başlanacağını düşündüğünü ancak enflasyon açıkça düşene kadar para politikasının bir süre daha kısıtlayıcı kalmasının uygun olacağı görüşünde olduğunu ortaya koydu.

Geçen hafta altın yüzde 0,9, gümüş yüzde 2,6, platin yüzde 2,7, paladyum yüzde 6,2 değer kaybetti.

Altın böylece yılın ilk haftasına düşüşle başladı.

Güçlenen dolar ve tahvil faizlerindeki yükseliş altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Analistler, ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin altın fiyatlarının gidişatında belirleyici olabileceğini söyledi.

Paladyum fiyatları, elektrikli araçların yaygınlaşmasının normal otomobillere talebi azaltabileceğine dair endişelerle düştü.

Baz metallere bakıldığında ise geçen hafta bakır yüzde 2,4 değer kaybederken, kurşun yüzde 2,5, alüminyum yüzde 3, nikel yüzde 1,6, çinko yüzde 2,3 arttı.