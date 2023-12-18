Emtia piyasasına Fed dopingi

Emtia piyasasında ABD Merkez Bankasının (Fed) güvercin açıklamalarıyla geçen hafta pozitif bir seyir izlendi.

Fed'in gelecek yıl faiz indirimlerine başlayabileceğinin sinyalini vermesi ve açıklanan verilerin ekonomide "yumuşak iniş" umutlarını desteklemesiyle emtia piyasasında haftalardır devam eden belirsizlikler ve satış baskısı, geçen hafta yerini yükselişe bıraktı.

Dünyanın önde gelen merkez bankaları, yılın son para politikası kararlarını açıklarken gelecek döneme ilişkin alınan sinyallerle faiz indirimlerine gelecek yıl başlanabileceğine dair beklentiler arttı.

Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutarken bankanın uzun bir aranın ardından ilk defa güvercin bir mesaj verdiği görüldü.

Kararın ardından Fed Başkanı Jerome Powell, sıkılaştırma döngüsünde politika faizinin muhtemelen zirvede veya zirveye yakın olduğuna inandıklarını belirterek, banka yetkililerinin ise faiz oranlarının daha da artırılmasını uygun bulmamasına rağmen bu olasılığı masadan kaldırmak da istemediğini bildirdi.

Bu gelişmelerle yüzde 3,88 ile 27 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyeyi gören ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi haftayı yaklaşık 32 baz puan azalışla 3,9140'tan tamamladı.

101,8 seviyesini test ederek yaklaşık son 4 ayın en düşük seviyesine inen dolar endeksi de haftalık bazda yüzde 1,4 azalarak 102,6'ya geriledi.

Analistler, Fed'in kararı sonrasında dolara talebin azalması ve tahvil faizlerindeki gerilemeyle emtia piyasasında yükseliş eğiliminin görüldüğünü belirtti.