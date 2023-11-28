Dünya Ticaret Örgütü: Küresel mal ticaret hacmi orta vadeli eğilimine dönüyor

DTÖ, Küresel Mal Ticaret Barometresi Raporu'nu yayımladı.

Raporda, bir önceki okumada 99,1 puanda olan DTÖ Mal Ticareti Barometresi'nin 100,7'ye yükseldiği ve temel değer olan 100 puana yakın olduğu belirtilerek, bu durumun, karışık ekonomik veriler ve artan jeopolitik gerilimler nedeniyle belirsizliğin yüksek kalmasına rağmen, mal ticaret hacminin 2023'ün ikinci yarısında kademeli olarak orta vadeli eğilimine döneceğini gösterdiği vurgulandı.

Dünya mal ticareti hacminin, 2023'ün ikinci çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 artarken, yıllık bazda yüzde 0,5 düşüş gösterdiği kaydedilen raporda, durağan Avrupa Birliği ekonomisinin küresel talep üzerinde baskı yaratmaya devam etmesine karşın, ABD ve Çin'de hızlanan Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyümesi sayesinde üçüncü çeyreğe ilişkin ticaret istatistiklerinin biraz daha güçlü gelmesinin beklendiği aktarıldı.