Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye 1,78 dolarlık deprem desteği

Dünya Bankası, “asrın felaketi” ola­rak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyük­lüğündeki depremlerin ardından Tür­kiye için 1 milyar 780 milyon dolarlık kaynak sağlanacağını duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamada, felake­tin büyüklüğünün tahmin edilmesi, kur­tarma ve yeniden inşa desteği için öncelikli alanların belirlenmesine yöne­lik hızlı bir hasar değerlendirmesinin başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, Türkiye’nin güneydoğu­sunda büyük can kayıplarına, yaralan­malara ve çok önemli hasarlara yol açan yıkıcı depremler ve artçı sarsıntıların ar­dından kurtarma ve toparlanma çalış­malarına yardımcı olmak için 1 milyar 780 milyon dolarlık kaynak sağlanacağı kaydedildi.

Bankanın açıklamasında, depremler­den etkilenen insanları desteklemek için 1 milyar dolarlık kaynağın da hazırlan­dığı aktarıldı.