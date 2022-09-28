Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 512 milyon dolarlık kredi

Dünya Bankasından yapılan açıklamada, söz konusu finansmanın İklime ve Afete Dayanıklı Şehirler Projesi için sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu'nun ülkenin ekonomik kalkınmasını destekleme ve insanların hayatlarını koruma hedefi doğrultusunda iklim ve doğal tehlikelere dayanıklı konutlar ile altyapıya erişimi artırmak amacıyla Türkiye'ye sağlanacak 512,2 milyon dolar tutarındaki finansmanı onayladığı bildirildi.

Toplam proje tutarının 338,5 milyon dolarının hane halklarının konutlarını deprem ve iklim tehlikelerine karşı dayanıklılığını artıracak şekilde güçlendirebilmeleri veya yeniden inşa edebilmeleri için yeni ve uygun finansman mekanizmalarının geliştirilmesi amacıyla hükümete sağlanacağı belirtilen açıklamada, 173,6 milyon dolarının ise daha dayanıklı altyapının inşa edilmesi amacıyla belediyelere finansman sağlanması için İller Bankası'na (İLBANK) kullandırılacağı aktarıldı.

Açıklamada, geliştirilen altyapıdan 1 milyondan fazla insanın, riskli konut binalarının yeniden inşası veya güçlendirilmesi için sağlanan kredilerden de 32 bin kişinin yararlanacağı kaydedildi.