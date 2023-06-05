Çip sektöründe rekabet ülkelerin stratejik hamlesine dönüştü

Yarı iletken sektörü, teknolojiye yön vermek isteyen ülkeler arası ticaret ve coğrafi gerilimlerin odak noktası olmaya devam ediyor. Trilyon dolarlık bir pazara doğru yol alan çipler, yoğunluğu giderek artan bir teknoloji "soğuk savaşının" merkezinde yer alıyor.

"Mikroçipler" olarak da bilinen yarı iletkenler, günümüzün birbirine bağlı dünyasının belkemiğini oluşturmasının yanı sıra ülkeler arasındaki ticari gerilim unsurlarından biri haline de dönüşmüş durumda bulunuyor.

Danışmanlık şirketi McKinsey'e göre, geçen yıl 580 milyar dolar olarak kayıtlara geçen çip pazarının 2030'da 1 trilyon dolara ulaşması öngörülüyor.

Teknolojiye yön veren ülkeler çip üretimine büyük yatırımlar yapıyor olsa da dünyada kendi kendine yetecek şekilde çip üretebilen tek bir yarı iletken tesisi henüz bulunmuyor.