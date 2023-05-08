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Avrupa Merkez Bankası sürpriz yapmadı
Dünya 08.05.2023, 21:58
Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz kararını açıkladı. Buna göre banka, piyasa beklentileri doğrultusunda 3 temel politika faizini 25 baz puan artırdı. ECB, gecelik mevduat faizini yüzde 3,25’e yükseltirken; politika faizini yüzde 3,50’den yüzde 3,75’e çıkarıldı. Gecelik borç verme oranını ise, yüzde 4 seviyesine yükseltildi. Banka’nın yıl sonuna kadar toplamda 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.
ECB’nin karar metninde politika faizlerinin enflasyonu orta vadede yüzde 2 hedefine geri getirmek için yeterince sınırlayıcı seviyeye gelmesinin sağlanacağı belirtildi.
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