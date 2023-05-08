Avrupa Merkez Bankası sürpriz yapmadı

Avrupa Merkez Ban­kası (ECB), faiz kara­rını açıkladı. Buna göre banka, piyasa beklentileri doğrultusunda 3 temel politika faizini 25 baz puan artırdı. ECB, gecelik mevduat faizini yüzde 3,25’e yükseltirken; poli­tika faizini yüzde 3,50’den yüzde 3,75’e çıkarıldı. Ge­celik borç verme oranını ise, yüzde 4 seviyesine yükseltildi. Banka’nın yıl sonuna kadar toplamda 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

ECB’nin karar metninde politika faizlerinin enflas­yonu orta vadede yüzde 2 hedefine geri getirmek için yeterince sınırlayıcı seviyeye gelmesinin sağ­lanacağı belirtildi.