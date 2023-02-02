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Avrupa Merkez Bankası'dan faiz artışına devam
Üç temel politika faizini 50 baz puan artıran Banka, refinansman faizini yüzde 3'e, mevduat faizini yüzde 2,5'e ve marjinal fonlama faizini de yüzde 3,25'e yükseltti.
Dünya 02.02.2023, 17:31
Avrupa Merkez Bankası (ECB), üç temel politika faizini 50 baz puan artırarak 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıkardı.
ECB'den yapılan açıklamada, Banka'nın üç temel politika faizini 50 baz puan artırdığı belirtildi.
Açıklamada, refinansman faizinin yüzde 3'e, mevduat faizinin yüzde 2,5'e ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 3,25'e yükseltildiği kaydedildi.
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