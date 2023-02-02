Avrupa Merkez Bankası'dan faiz artışına devam

Avrupa Merkez Bankası (ECB), üç temel politika faizini 50 baz puan artırarak 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıkardı.

ECB'den yapılan açıklamada, Banka'nın üç temel politika faizini 50 baz puan artırdığı belirtildi.

Açıklamada, refinansman faizinin yüzde 3'e, mevduat faizinin yüzde 2,5'e ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 3,25'e yükseltildiği kaydedildi.