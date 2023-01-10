Avrupa ekonomilerinde daralma sinyali

Uluslararası kredi derecelendirme kuru­luşu Fitch Ratings, Almanya, İngiltere ve İtalya dahil olmak üzere büyük Avrupa ekonomilerinde 2023 yılında reel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) düşüşü beklen­diğini bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan ya­pılan açıklamada, bu yıl küresel ölçekte zayıf ekonomik büyümenin ve yüksek enflasyonun finans sektörü dışındaki şir­ketleri olumsuz yönde etkileyen başlıca unsurlar arasında olduğu belirtildi.

Açıklamada, kredi derecelendirme şir­keti tarafından Kuzey Amerika, Avrupa Orta Doğu ve Afrika (EMEA), Asya Pasifik ve Latin Amerika bölgelerinde değerlendi­rilen şirketlerin bu yıl itibarıyla yüzde 48’inin görünümünün kötüleştiği, geçen yıl bu oranın sadece yüzde 1 seviyesinde olduğu bildirildi.

Avrupa’da bu yıl içerisinde ciddi ekono­mik zorlukların öngörüldüğü belirtilen açıklamada, 2023 yılında Almanya, İngil­tere ve İtalya’nın da dahil olduğu Av­rupa’nın önde gelen ekonomilerinde reel GSYH daralması beklendiği bildirildi.

Fitch açıklamasında, “(Avrupa’da) Sal­gın sonrası toparlanma yavaşlıyor. Yük­sek enflasyonla birlikte zayıflayan talebin, bir dizi sektörde kredi profillerini olumsuz etkilemesi bekleniyor” ifadeleri yer aldı.