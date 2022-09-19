AB’de otomobil satışları toparlanmaya başladı

Buna göre, geçen yılın ağustos ayında 622 bin 821 olan yeni otomobil satışları, bu yılın aynı döneminde yüzde 4,4 artarak 650 bin 305’e çıktı.

AB ülkeleri arasında otomobil satışları ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre Almanya’da yüzde 3, Fransa’da yüzde 3,8, İspanya’da yüzde 9,1 ve İtalya’da yüzde 9,9 arttı.

AB’de yeni araç tescilleri, Ocak-Ağustos 2022’de de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,9 düşerek 5 milyon 996 bin 638’e indi.