ABD petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin’de talebin artacağı öngörüsüyle bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti.
EIA’nın “Şubat 2023 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu”nda, bu yıl için Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 83,63 dolar olacağı tahmin edildi. Bu rakam ocak ayı raporunda 83,10 dolardı.
Raporda, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatının da bu yıl için 77,84 dolar olacağı öngörüldü. WTI’nın varil fiyatı ocakta 77,18 dolar olarak tahmin edilmişti.
Brent türü ham petrolün varil fiyatının gelecek yıl 77,57 dolar, WTI türü ham petrolün varil fiyatının ise 71,57 dolar olması bekleniyor.
Geçen ay petrol piyasasındaki temel belirsizliklerin Çin’deki petrol talebi ve Rusya’nın petrol üretimi olduğuna işaret edilen raporda, bu ayki tahminlerde iki ülkenin talep ve üretim görünümünün yeniden gözden geçirildiği belirtildi.
Raporda, bu ay Çin’in petrol talebindeki büyüme tahmininin arttığı ve ocakta beklenenden daha fazla üretim yapan Rusya’nın ise 2024 sonuna kadar üretimini yükseltmesinin öngörüldüğü kaydedildi.