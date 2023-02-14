ABD petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), dünyanın en büyük petrol it­halatçısı Çin’de talebin artacağı öngörü­süyle bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti.

EIA’nın “Şubat 2023 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu”nda, bu yıl için Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatı­nın 83,63 dolar olacağı tahmin edildi. Bu rakam ocak ayı raporunda 83,10 dolardı.

Raporda, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatının da bu yıl için 77,84 dolar olacağı öngörüldü. WTI’nın varil fi­yatı ocakta 77,18 dolar olarak tahmin edil­mişti.

Brent türü ham petrolün varil fiyatının gelecek yıl 77,57 dolar, WTI türü ham pet­rolün varil fiyatının ise 71,57 dolar olması bekleniyor.

Geçen ay petrol piyasasındaki temel be­lirsizliklerin Çin’deki petrol talebi ve Rus­ya’nın petrol üretimi olduğuna işaret edilen raporda, bu ayki tahminlerde iki ülkenin talep ve üretim görünümünün yeniden gözden geçirildiği belirtildi.

Raporda, bu ay Çin’in petrol talebindeki büyüme tahmininin arttığı ve ocakta bek­lenenden daha fazla üretim yapan Rusya’nın ise 2024 sonuna kadar üreti­mini yükseltmesinin öngörüldüğü kaydedildi.