ABD'de enflasyon ocakta beklentileri aştı

ABD Çalışma Bakanlığı, ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 arttı.

Bu dönemde piyasa beklentileriyle paralel bir artış kaydeden TÜFE, Aralık 2022'de aylık bazda yüzde 0,1 artmıştı.

Ülkede TÜFE, ocakta yıllık bazda ise yüzde 6,4 yükseldi.